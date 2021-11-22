Пришедшая на помощь племяннице пожилая кемеровчанка потеряла 300 тысяч рублей

Инцидент произошел в Кировском районе Кемерова. На телефон 91-летней местной жительницы поступил звонок от женщины, представившейся племянницей пенсионерки. Звонившая кричала в трубку, что ей срочно нужны деньги, так как она попала в ДТП. Сумма в 1 000 000 рублей требовалась якобы для того, чтобы передать их потерпевшему и избежать возбуждения уголовного дела. У пенсионерки оказалось лишь 300 000 рублей, которые она передала прибывшему от мнимой племянницы мужчине. Позднее пенсионерка связалась с родственницей, чтобы узнать исход ситуации. Племянница сообщила, что не попадала в ДТП и не звонила пожилой женщине.

Сейчас правоохранители устанавливают личность злоумышленницы. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество", сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Максимальное наказание по данной статье составляет шесть лет лишения свободы.