Присевший на насыпь кузбассовец попал под грузовой поезд

Инцидент произошел на станции Белово. Местный житель, 32-летний мужчина, шел в сторону своего дома. По предварительной информации, в этот момент он был пьян. В какой-то момент кузбассовец решил перейти железнодорожные пути в неустановленном месте и присел на насыпь вблизи от рельсов. В этот момент к нему приближался грузовой поезд.

Машинист локомотива увидел человека, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение. Несмотря на действия специалиста, столкновения избежать не удалось, сообщают в пресс-службе УТ МВД России по СФО.

Травмированного беловчанина доставили в больницу.