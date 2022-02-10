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Прирост заболевших COVID-19 в Кузбассе впервые превысил 2 000 человек за сутки

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Медики в Кемеровской области зафиксировали рекордные показатели заражения коронавирусной инфекцией среди населения за прошедшие 24 часа.

Согласно официальной информации на утро 10 февраля, за минувшие сутки коронавирусом заболели 2 011 кузбассовцев. Подобные показатели наблюдаются впервые за все время пандемии в регионе. Общее количество случаев заражения в Кузбассе достигло 110 879.


Кроме того, за прошедшие 24 часа коронавирус унес жизни нескольких кузбассовцев. Выздоровели 412 жителей области, продолжают лечение 19 733 человека.


Напомним, что власти отменили систему QR-кодов в Кузбассе. Популярные российские музыканты заявили о переносе концерта в Кемерове из-за COVID-19. Минздрав РФ высказался о приостановке оказания плановой медпомощи из-за коронавируса.

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