Прирост заболевших COVID-19 в Кузбассе подскочил почти до 60 человек за сутки

По данным сводки на утро 21 июля, за минувшие 24 часа коронавирусом заболели 57 кузбассовцев. Последний раз подобный показатель регистрировался в регионе почти месяц назад, 24 июня. Общее число случаев заражения опасным вирусом в Кемеровской области достигло 167 076.

Кроме того, за сутки медики региона зарегистрировали две новые смерти от последствий коронавирусной инфекции. Выздоровели 33 кузбассовца, всего выписались после перенесенного коронавируса 163 834 жителя региона.

Продолжают лечение 745 кузбассовцев.