Прирост заболевших COVID-19 в Кузбассе подскочил почти до 60 человек за сутки

0
Фото:  

Еще несколько десятков жителей Кемеровской области получили положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.

По данным сводки на утро 21 июля, за минувшие 24 часа коронавирусом заболели 57 кузбассовцев. Последний раз подобный показатель регистрировался в регионе почти месяц назад, 24 июня. Общее число случаев заражения опасным вирусом в Кемеровской области достигло 167 076.


Кроме того, за сутки медики региона зарегистрировали две новые смерти от последствий коронавирусной инфекции. Выздоровели 33 кузбассовца, всего выписались после перенесенного коронавируса 163 834 жителя региона.


Продолжают лечение 745 кузбассовцев.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/38425

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined