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Прирост заболеваемости COVID-19 среди молодежи в Кузбассе составил почти 80%

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В Роспотребнадзоре отметили резкий скачок заболеваемости среди молодых жителей Кемеровской области.

Замруководителя областного управления Роспотребнадзора Надежда Кутькина рассказала в ходе брифинга 22 июня, что в Кузбассе ускорились темпы заражения жителей в возрасте от 18 до 29 лет. На текущий момент прирост заболеваемости достиг 78% по сравнению с предыдущей неделей.

— Ухудшение эпидемиологической ситуации у нас наблюдается с начала июня, 1-7 июня был прирост 5,9%, затем прирост 24%, далее 43% по неделям, — отметила Кутькина.

По ее словам, новые случаи заражения фиксируются во всех возрастных категориях, однако наибольшая долю новых пациентов составляют молодые люди. Представитель Роспотребнадзора объяснила происходящее высокой мобильностью данной группы населения, а также пренебрежением мерами безопасности летом.


Кутькина подчеркнула, что именно в этой возрастной группе люди реже прививаются, чем ставят под угрозу свое здоровье и здоровье окружающих.

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