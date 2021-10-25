Прирост новых зараженных COVID-19 в Кузбассе преодолел отметку в 270 человек за сутки

На утро 25 октября, власти сообщили о 274 новых зараженных коронавирусной инфекцией. Все они проживают в разных муниципалитетах Кузбасса, однако наибольшее их число зафиксировано в Кемерове и Прокопьевске.

Кемерово - 35,

Прокопьевск - 34,

Новокузнецкий - 31,

Белово - 27,

Междуреченск - 24,

Юрга - 22,

Мыски - 20,

Анжеро-Судженск - 19,

Новокузнецкий МР - 12,

Калтан - 8,

Березовский и Осинники - по 7,

Яшкинский МР - 5,

Киселевск, Ленинск-Кузнецкий, Беловский МР и Гурьевский МР - по 4,

Кемеровский МО и Юргинский МО - по 3,

Краснобродский - 1.

Отметим, что новый рекорд по приросту зараженных Кемеровская область ставит уже несколько дней подряд. С нарастающим итогом за время пандемии в регионе выявили 61 884 больных пациентов. Из них 58 870 человек выздоровели, еще 1 431 - умерли. Последнее число за сутки также возросло.

В настоящее время 1 583 зараженных кузбассовцев находятся на лечении, под наблюдением врачей в стационарах и на дому остаются 17 038 граждан.