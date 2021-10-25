Прирост новых зараженных COVID-19 в Кузбассе преодолел отметку в 270 человек за сутки

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В Кемеровской области был установлен очередной рекорд по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом за одни сутки. В этот раз заболевших более 270.

На утро 25 октября, власти сообщили о 274 новых зараженных коронавирусной инфекцией. Все они проживают в разных муниципалитетах Кузбасса, однако наибольшее их число зафиксировано в Кемерове и Прокопьевске.

  • Кемерово - 35,
  • Прокопьевск - 34,
  • Новокузнецкий - 31,
  • Белово - 27,
  • Междуреченск - 24,
  • Юрга - 22,
  • Мыски - 20,
  • Анжеро-Судженск - 19,
  • Новокузнецкий МР - 12,
  • Калтан - 8,
  • Березовский и Осинники - по 7,
  • Яшкинский МР - 5,
  • Киселевск, Ленинск-Кузнецкий, Беловский МР и Гурьевский МР - по 4,
  • Кемеровский МО и Юргинский МО - по 3,
  • Краснобродский - 1.

Отметим, что новый рекорд по приросту зараженных Кемеровская область ставит уже несколько дней подряд. С нарастающим итогом за время пандемии в регионе выявили 61 884 больных пациентов. Из них 58 870 человек выздоровели, еще 1 431 - умерли. Последнее число за сутки также возросло.


В настоящее время 1 583 зараженных кузбассовцев находятся на лечении, под наблюдением врачей в стационарах и на дому остаются 17 038 граждан.

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