Прирост новых зараженных COVID-19 в Кузбассе преодолел отметку в 270 человек за сутки

На утро 25 октября, власти сообщили о 274 новых зараженных коронавирусной инфекцией. Все они проживают в разных муниципалитетах Кузбасса, однако наибольшее их число зафиксировано в Кемерове и Прокопьевске.
- Кемерово - 35,
- Прокопьевск - 34,
- Новокузнецкий - 31,
- Белово - 27,
- Междуреченск - 24,
- Юрга - 22,
- Мыски - 20,
- Анжеро-Судженск - 19,
- Новокузнецкий МР - 12,
- Калтан - 8,
- Березовский и Осинники - по 7,
- Яшкинский МР - 5,
- Киселевск, Ленинск-Кузнецкий, Беловский МР и Гурьевский МР - по 4,
- Кемеровский МО и Юргинский МО - по 3,
- Краснобродский - 1.
Отметим, что новый рекорд по приросту зараженных Кемеровская область ставит уже несколько дней подряд. С нарастающим итогом за время пандемии в регионе выявили 61 884 больных пациентов. Из них 58 870 человек выздоровели, еще 1 431 - умерли. Последнее число за сутки также возросло.
В настоящее время 1 583 зараженных кузбассовцев находятся на лечении, под наблюдением врачей в стационарах и на дому остаются 17 038 граждан.
Загрузка комментариев