Прирост новых случаев заражения COVID-19 в Кузбассе приблизился к 100 за сутки

За минувшие сутки в Кузбассе коронавирусом заразились еще 98 человек. Теперь общее количество случаев заболевания COVID-19 в регионе достигло 38 226. Новые зараженные были выявлены в следующих муниципалитетах:

Кемерово – 30, Новокузнецк – 19, Юрга – 15, Междуреченск – 9, Осинники – 6, Белово – 3, Промышленновский МО – 3, Анжеро-Судженск – 2, Ленинск-Кузнецкий – 2, Мыски – 2, Кемеровский МО – 2, Березовский – 1, Киселевск – 1, Беловский МР – 1, Тяжинский МО – 1, Яшкинский МО – 1

Кроме того, среди пациентов с коронавирусом зафиксированы новые случаи смерти. Всего с начала распространения COVID-19 в Кузбассе скончались 763 человек, а выздоровели - 36 771.

Напомним, ранее власти заявили, что прирост заболевших увеличивается на 5-10% каждый день.