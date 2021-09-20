Прирост коронавирусных больных за сутки в Кузбассе снизился

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Власти раскрыли информацию о суточной заболеваемости COVID-19 в Кемеровской области. Показатель оказался наименьшим за два последних месяца.

По данным на 20 сентября, за день в Кузбассе заразились коронавирусной инфекцией 163 человека. При этом новые заболевшие зафиксированы в разных территориях региона:


Кемерово-21, Новокузнецк-18, Прокопьевск-15, Междуреченск-14, Юрга-10, по 9-Анжеро-Судженск и Белово, Осинники-8, Яйский МР-7, по 6-Киселевск, Мыски и Гурьевский МР, Краснобродский-5, по 4-Калтан и Ленинск-Кузнецкий, по 3-Беловский МР, Новокузнецкий МР и Юргинский МО, по 2-Тайга, Ленинск-Кузнецкий МО и Таштагольский МР, по 1-Полысаево, Ижморский МР, Кемеровский МО, Мариинский МР, Тяжинский МР и Яшкинский МР.


Кроме того, среди ранее инфицированных есть погибшие: шесть пациентов за минувшие сутки (1 241 - всего). Общее число заражений по области достигло 55 243. Еще 172 заболевших смогли вылечиться и покинуть медучреждения за прошедшие сутки. Продолжают получать лечение 1 373 кузбассовца, а под наблюдением - 10 283 жителя региона.

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