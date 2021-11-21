Прирост больных коронавирусом в Кузбассе увеличился за 24 часа

Согласно сводке на утро 21 ноября, в регионе выявили 395 новых случаев заболевания COVID-19. Суточное распространение болезни в муниципалитетах выглядит следующим образом:
Новокузнецк – 65, Кемерово – 57, Междуреченск – 36, Белово – 26, Осинники – 24, Мыски – 22, Юрга – 22, Прокопьевск – 20, Ленинск-Кузнецкий – 14, Новокузнецкий МР – 13, Таштагольский МР – 13, Киселевск – 12, Калтан – 10, Анжеро-Судженск – 10, Гурьевский МО – 5, Промышленновский МО – 5, Полысаево – 5, Юргинский МО – 5, Мариинский МО – 5, Тайга – 4, Беловский МО – 4, Ижморский МО – 3, Топкинский МО – 3, Краснобродский – 2, Ленинск-Кузнецкий МО – 2, Прокопьевский МО – 2, Яйский МО – 2, Яшкинский МО – 2, Березовский – 1, Крапивинский МО – 1.
За прошедшие сутки также скончались пациенты с уже подтвержденным диагнозом. Всего к настоящему моменту в Кемеровской области зарегистрировали 70 975 заболевших. Из них заражение не пережили 1 541 пациента, а 3 561 кузбассовцев продолжают получать лечение.
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