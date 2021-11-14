Прирост больных коронавирусом в Кузбассе достиг нового рекорда

Согласно сводке на утро воскресенья, 14 ноября, в регионе выявили 370 новых случаев заболевания COVID-19. Суточное распространение болезни в муниципалитетах выглядит следующим образом:
Новокузнецк – 62, Кемерово – 55, Прокопьевск – 30, Белово – 27, Осинники – 24, Междуреченск – 23, Юрга – 20, Киселевск – 16, Промышленновский МО – 12, Анжеро-Судженск – 11, Березовский – 11, Новокузнецкий МР – 11, Калтан – 10, Яшкинский МО – 7, Юргинский МО – 7, Таштагольский МР – 5, Краснобродский – 4, Тайга – 4, Гурьевский МО – 4, Ижморский МО – 4, Мариинский МО – 4, Топкинский МО – 4, Мыски – 3, Беловский МО – 3, Ленинск-Кузнецкий – 2, Полысаево – 1, Кемеровский МО – 1, Ленинск-Кузнецкий МО – 1, Крапивинский МО – 1, Прокопьевский МО – 1, Тисульский МО – 1, Яйский МО – 1.
За прошедшие сутки также скончались пациенты с уже подтвержденным диагнозом. Всего к настоящему моменту в Кемеровской области зарегистрировали 68 266 заболевших. Из них заражение не пережили 1 515 пациента, а 2 820 кузбассовцев продолжают получать лечение.
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