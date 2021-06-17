Природоохраный прокурор встал на защиту застраиваемой зоны у реки в Новокузнецке

Прокуратура отреагировала на обращение жителей города Калтан, которые выразили беспокойство за судьбу участка на территории водоохранной зоны. Так, заявителей возмутил акт выделения природных земель под размещение автозаправочной станции. По факту обращения специалисты организовали проверку.

Как итог: удалось установить факт расположения модуля автозаправочной станции на месте в границах 100-метровой водоохранной зоны реки Шуштепка. По этой причине природоохранный прокурор вынес предостережение главе Калтанского городского округа и потребовал от кузбасских властей установить границы водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы водоема, а также

установить по периметру соответствующие информационные знаки.

Стоит отметить, что прокурор с учетом отсутствия в госводреестре данных о длине, ширине реки Шуштепка и границ территории водоохранной зоны, а также прибрежной защитной полосы обратился с иском в судебные органы, заявили представители пресс-службы кузбасского ведомства.