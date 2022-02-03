Природоохранный прокурор сменился в Новокузнецке

Новый человек назначен на место Новокузнецкого межрайонного природоохранного прокурора. Должность занял Дмитрий Викторович Григорьев, который ранее трудился старшим следователем прокуратуры Куйбышевского района Новокузнецка, а после и старшим помощником прокурора Куйбышевского района, заместителем прокурора Кузнецкого района. Стаж его работы составляет 19 лет.
Согласно данным кузбасской прокуратуры, приказ Генерального прокурора Российской Федерации вышел 01.02.2022.
Фото: Прокуратура Кузбасса
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