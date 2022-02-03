Природоохранный прокурор сменился в Новокузнецке

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На место нового межрайонного природоохранного прокурора пришел новый опытный сотрудник.

Новый человек назначен на место Новокузнецкого межрайонного природоохранного прокурора. Должность занял Дмитрий Викторович Григорьев, который ранее трудился старшим следователем прокуратуры Куйбышевского района Новокузнецка, а после и старшим помощником прокурора Куйбышевского района, заместителем прокурора Кузнецкого района. Стаж его работы составляет 19 лет.


Согласно данным кузбасской прокуратуры, приказ Генерального прокурора Российской Федерации вышел 01.02.2022.

Фото: Прокуратура Кузбасса

Да!
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