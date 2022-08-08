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Природное землетрясение произошло возле Шерегеша

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Сейсмологи зарегистрировали новые подземные толчки возле горнолыжного курорта, что расположен на территории Кузбасса.

По сведениям Алтае-Саянского филиала ФИЦ ЕГС РАН, магнитуда сейсмособытия составила 3,2 балла, тогда как интенсивность в эпицентре – 3,7 по шкале MSK-64.


Специалисты зафиксировали землетрясение сегодня утром в 9:06 по местному времени в 3–4 км от юго-восточной окраины города Шерегеш, где расположен популярный горнолыжный курорт. Тип толчков обозначен как "earthquake", а это говорит о том, что они носили естественный характер и не были вызваны работой угледобывающих предприятий региона.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO писала, что мощное землетрясение произошло ранним утром в Кузбассе.

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