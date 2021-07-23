Припарковавший авто на тротуаре ради красивого фото кузбассовец получил штраф

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Молодой житель Ленинска-Кузнецкого нарушил ПДД, припарковав свою машину на фоне недавно установленного в городе самолета для снимка, за что впоследствии был привлечен к административной ответственности.

Выявить нарушителя полицейским удалось в ходе мониторинга СМИ. Тогда же ими был замечен тот самый кадр, который получилось сделать водителю авто «Лада» на городской площади имени Мазикина.


В этой связи ГИБДД организовала проверку, по итогам которой нарушитель был установлен. Водителем «Лады» оказался 21-летний местный житель. Полицейским молодой кузбассовец пояснил, что автомобиль припарковал на тротуаре для того, чтобы сделать красивое фото для личной страницы в соцсетях.


В итоге нарушитель получил штраф, предусмотренный ч. 3 ст. 12.19 КоАП РФ «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств». Сумма выплаты составила одну тысячу рублей.

Видео: Опер-ТВ

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