Припарковавший авто на тротуаре ради красивого фото кузбассовец получил штраф

Выявить нарушителя полицейским удалось в ходе мониторинга СМИ. Тогда же ими был замечен тот самый кадр, который получилось сделать водителю авто «Лада» на городской площади имени Мазикина.

В этой связи ГИБДД организовала проверку, по итогам которой нарушитель был установлен. Водителем «Лады» оказался 21-летний местный житель. Полицейским молодой кузбассовец пояснил, что автомобиль припарковал на тротуаре для того, чтобы сделать красивое фото для личной страницы в соцсетях.

В итоге нарушитель получил штраф, предусмотренный ч. 3 ст. 12.19 КоАП РФ «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств». Сумма выплаты составила одну тысячу рублей.