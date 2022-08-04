Припарковавшиеся в центре Кемерова водители временно остались без машин

Как оказалось, эвакуатор начал работу на улице Мичурина в Центральном районе города Кемерово еще вчера. При этом ранее на обозначенном участке были установлены знаки, запрещающие парковку, однако предупреждение учли не все.

В Telegram-канале мэр кузбасской столицы Илья Середюк уточнил, что отныне там нельзя оставлять транспорт из-за проведения ремонтных работ на подъездах к Красноармейскому мосту. Сам же объект в настоящий момент закрыт на реконструкцию. Рабочие на данный момент продолжают демонтировать ограждения, опоры освещения и защитные конструкции сетей связи, проходящих под тротуаром.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO писала, что кемеровские власти сообщили о закрытии одного из автомобильных мостов. Объект был закрыт еще 30 июля.