Припаркованный в огороде вертолет удивил кузбассовцев

Соответствующая публикация с кадрами появилась во "ВКонтакте". Автор в публикации указал, что вертолет был замечен на территории одного из частных домов в Осинниках.

— Я, конечно, дико извиняюсь, да и дело не мое, но тут у людей в огороде вертолет, а все плохо живем,— подписал кадр очевидец.

В комментариях некоторые местные жители рассказали, что летательный аппарат уже 10 лет как законсервирован на указанной территории, а другая часть предложила фотографу не смотреть в чужие огороды.