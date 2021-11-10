Припаркованный в огороде вертолет удивил кузбассовцев

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Жители Кемеровской области в Сети обсудили вертолет, который был замечен в огороде одного из жилых участков.

Соответствующая публикация с кадрами появилась во "ВКонтакте". Автор в публикации указал, что вертолет был замечен на территории одного из частных домов в Осинниках.

Я, конечно, дико извиняюсь, да и дело не мое, но тут у людей в огороде вертолет, а все плохо живем,— подписал кадр очевидец.

В комментариях некоторые местные жители рассказали, что летательный аппарат уже 10 лет как законсервирован на указанной территории, а другая часть предложила фотографу не смотреть в чужие огороды.

Фото: ВКонтакте / "Подслушано Осинники и Калтан | ПОиК"

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