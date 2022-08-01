Припаркованный в гараже автомобиль полностью сгорел в кузбасском поселке

В поселке городского типа Верх- Чебула 31 июля произошел пожар в гараже, где была припаркована иномарка. Сигнал о ЧП огнеборцы получили в 17:22. К тушению привлекались шесть человек и две единицы техники.

– К их прибытию стена и крыша гаража горели открытым пламенем. В результате пожара внутри и снаружи обгорели стены, оплавилась обрешетка крыши, – уточнили AVOKADO в ГУ МЧС по Кузбассу.

Также пламя уничтожило и Renault Logan, что находился в помещении. Ликвидировать возгорание удалось в 17:40, а общая площадь составила 48 "квадратов".