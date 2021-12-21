Припаркованные в кемеровском дворе иномарки сгорели ночью

Во вторник, 21 декабря, ночью в 1:20 кемеровские спасатели получили сообщение о горящих иномарках во дворе многоквартирного дома на Ленинградском проспекте. На место выехали семь человек и две единицы техники.
– Ford Focus горел открытым пламенем. В результате автомобиль обгорел по всей площади. Также пламя перекинулось на припаркованную иномарку Nissan Cefiro. Никто не пострадал, – рассказали AVOKADO в ГУ МЧС.
Полностью потушить огонь удалось в 1:28. Предварительная причина – это неисправность электрооборудования транспортного средства.
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