Припаркованные автомобили загорелись посреди ночи в Новокузнецке

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Посреди ночи на юге Кузбасса пламя охватило сразу два припаркованных автомобиля. Подробности о ЧП журналист AVOKADO узнал у пожарных.

В ночь на 26 июля в 01:33 на улице Пржевальского в Новокузнецке загорелась припаркованная Lada Niva 2018 года. Как оказалось, от нее огонь перекинулся на иномарку Nissan X-Trail, которая стояла поблизости.

К прибытию первого подразделения Niva была полностью объята пламенем. Как итог: у нее обгорело лакокрасочное покрытие, моторный отсек, салон, также от воздействия высокой температуры обгорело лакокрасочное покрытие и у авто Nissan, – сообщили AVOKADO в экстренных службах региона.

Причину предстоит выяснить специалистам. К тушению привлекались четыре человека и одна автоцистерна. Ликвидировать пламя удалось в 1:42. Обошлось без пострадавших, причинен материальный ущерб.

Да!
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