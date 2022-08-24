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"Приора" влетела в инкассаторскую машину в Новокузнецке

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ДТП с участием автомобиля инкассаторов случилось на оживленной улице в южной столице Кузбасса.

В социальных сетях появились кадры, на которые попал момент столкновения легковушки с машиной инкассации в Новокузнецке. Как сообщили журналисту AVOKADO в городской ГИБДД, инцидент произошел вечером 23 августа, в районе дома №103 по улице Кирова.


Водитель Lada Priora двигался в сторону кольца "Дом Быта" и, по предварительной информации, не выбрал безопасную дистанцию. В результате этого легковушка врезалась в стоящее транспортное средство. Обошлось без пострадавших, причинен материальный ущерб.


Госавтоинспекция Новокузнецка напоминает водителям о необходимости соблюдать при движении безопасную скорость, дистанцию и интервал, а также учитывать дорожные и погодные условия.

Видео: ВКонтакте / ЧП|ДТП Новокузнецк

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