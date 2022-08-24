В социальных сетях появились кадры, на которые попал момент столкновения легковушки с машиной инкассации в Новокузнецке. Как сообщили журналисту AVOKADO в городской ГИБДД, инцидент произошел вечером 23 августа, в районе дома №103 по улице Кирова.

Водитель Lada Priora двигался в сторону кольца "Дом Быта" и, по предварительной информации, не выбрал безопасную дистанцию. В результате этого легковушка врезалась в стоящее транспортное средство. Обошлось без пострадавших, причинен материальный ущерб.

Госавтоинспекция Новокузнецка напоминает водителям о необходимости соблюдать при движении безопасную скорость, дистанцию и интервал, а также учитывать дорожные и погодные условия.