Принадлежащее КемГУ здание попало на торги за 57 миллионов рублей

0
Фото:  

Крупное здание с земельным участком в центре Кемерова попали на продажу за 57 миллионов рублей. Ранее в строении располагался корпус КемГУ.

Как стало известно, здание по улице Ермака, 7, в Кемерове выставили на продажу. Его общая площадь составляет 3 539 м², а купить его можно единым лотом вместе с участком земли площадью 0,45 га, на котором оно стоит.


Заявки на участие в торгах принимаются до 17:30 27 сентября. Сам же аукцион состоится 1 октября. Предполагается, что благодаря транспортной доступности и кабинетной планировке здания оно лучше подойдет для аренды помещений под офисы.


Объявление опубликовано на портале ДОМ.РФ.


Напомним, ранее строение использовалось для учебных целей и служило одним из корпусов КемГУ.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/29487

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined