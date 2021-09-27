Принадлежащее КемГУ здание попало на торги за 57 миллионов рублей

Как стало известно, здание по улице Ермака, 7, в Кемерове выставили на продажу. Его общая площадь составляет 3 539 м², а купить его можно единым лотом вместе с участком земли площадью 0,45 га, на котором оно стоит.

Заявки на участие в торгах принимаются до 17:30 27 сентября. Сам же аукцион состоится 1 октября. Предполагается, что благодаря транспортной доступности и кабинетной планировке здания оно лучше подойдет для аренды помещений под офисы.

Объявление опубликовано на портале ДОМ.РФ.

Напомним, ранее строение использовалось для учебных целей и служило одним из корпусов КемГУ.