Прикрытый куском поролона открытый колодец возмутил кемеровчан

Со слов интернет-пользователя, прикрытый поролоном колодец расположен на улице Космической в городе Кемерово в районе дома №22. Автор видео рассказал, что в таком виде люк находится уже более месяца и представляет опасность невнимательным пешеходам.

Судя по кадру, попытка оградить углубление серой тканью оказалось не лучшим решением, поскольку "крышка" сливается с асфальтированным покрытием. Так, если на него наступить, то есть риск провалиться и получить серьезные травмы.

При этом в комментариях жители столицы Кузбасса указали, что на указанном участке "уже сто лет" таким образом прикрыт колодец. На жалобу отреагировали и местные чиновники. Представители власти заявили, что в ближайшее время исследуют указанную территорию и примут необходимые меры. О результатах пообещали сообщить до 27.04.2022.