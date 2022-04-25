Прикрытый куском поролона открытый колодец возмутил кемеровчан

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Жители кузбасской столицы в Сети рассказали о смертельной опасности, которая скрывается под куском поролона.

Со слов интернет-пользователя, прикрытый поролоном колодец расположен на улице Космической в городе Кемерово в районе дома №22. Автор видео рассказал, что в таком виде люк находится уже более месяца и представляет опасность невнимательным пешеходам.


Судя по кадру, попытка оградить углубление серой тканью оказалось не лучшим решением, поскольку "крышка" сливается с асфальтированным покрытием. Так, если на него наступить, то есть риск провалиться и получить серьезные травмы.


При этом в комментариях жители столицы Кузбасса указали, что на указанном участке "уже сто лет" таким образом прикрыт колодец. На жалобу отреагировали и местные чиновники. Представители власти заявили, что в ближайшее время исследуют указанную территорию и примут необходимые меры. О результатах пообещали сообщить до 27.04.2022.

Скриншот: ВКонтакте / "Инцидент Кемерово"

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