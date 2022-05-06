В Сети жители столицы Кузбасса опубликовали ролик, на который попала ночная прогулка крупной крысы по городской проезжей части. При этом грызуна не остановили даже машины, которые на скорости мчались по дороге.

– Приключения Рататуя в Кемерово, – говорится в публикации.

В комментариях подписчики сообщества во "ВКонтакте", где появилось видео, предположили, что у хвостатого существа "15 раз случился инфаркт", прежде, чем удалось добраться до другой части улицы.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что крупная крыса поразила посетителей кемеровского рынка.