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"Приходилось выпрыгивать": огонь охватил двухэтажный дом в Кузбассе

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Жители одного из городов Кемеровской области сообщили о серьезном пожаре. Журналист AVOKADO выяснил детали происшествия.

Прокопчане разместили в социальных сетях ролик, на который попал горящий двухэтажный дом на улице Олега Кошевого. По словам горожан, пламя распространялось настолько стремительно, что жильцы были вынуждены эвакуироваться через окна.

‒ За доли секунды пламенем был охвачен весь дом. Жителям приходилось выпрыгивать с детьми со второго этажа, ‒ заявили очевидцы.

Корреспондент AVOKADO обратился в ГУ МЧС по Кузбассу за комментарием по данной ситуации. Специалисты рассказали, что сигнал о возгорании в доме на восемь квартир поступил в 17:39. Еще до прибытия пожарных сгорела и обрушилась крыша дома, горели стены внутри и снаружи. Кроме того, огонь охватил припаркованную рядом "Волгу". Самостоятельно эвакуировались девять человек.


В результате пожара обгорели стены внутри и снаружи здания, сгорел автомобиль и два лестничных пролета. Квартиры также оказались повреждены. Общая площадь пожара составила 160 м², ликвидировать его удалось в 19:51. Тушением занимались 16 человек и шесть единиц техники.


Причину возгорания установят специалисты.

Видео: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс

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