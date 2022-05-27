Прокопчане разместили в социальных сетях ролик, на который попал горящий двухэтажный дом на улице Олега Кошевого. По словам горожан, пламя распространялось настолько стремительно, что жильцы были вынуждены эвакуироваться через окна.

‒ За доли секунды пламенем был охвачен весь дом. Жителям приходилось выпрыгивать с детьми со второго этажа, ‒ заявили очевидцы.

Корреспондент AVOKADO обратился в ГУ МЧС по Кузбассу за комментарием по данной ситуации. Специалисты рассказали, что сигнал о возгорании в доме на восемь квартир поступил в 17:39. Еще до прибытия пожарных сгорела и обрушилась крыша дома, горели стены внутри и снаружи. Кроме того, огонь охватил припаркованную рядом "Волгу". Самостоятельно эвакуировались девять человек.

В результате пожара обгорели стены внутри и снаружи здания, сгорел автомобиль и два лестничных пролета. Квартиры также оказались повреждены. Общая площадь пожара составила 160 м², ликвидировать его удалось в 19:51. Тушением занимались 16 человек и шесть единиц техники.

Причину возгорания установят специалисты.