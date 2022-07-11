Пригрозившая прокурору убийством новокузнечанка попала под суд

Инцидент произошел в апреле текущего года в одном из судов Новокузнецка. Находясь в коридоре, 24-летняя горожанка пригрозила убийством прокурору. Правоохранитель принимала участие в судебном заседании по обжалованию ареста отца молодой новокузнечанки, восприняла угрозу реально и вызвала следственную группу.

В отношении горожанки было возбуждено уголовное дело о насильственных действиях в отношении следователя, в связи с производством предварительного расследования. Обвиняемая сотрудничала со следствием и признала вину, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Возбужденное в отношении новокузнечанки дело рассмотрит суд.