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Приготовление ужина обернулось пожаром в многоквартирном доме Новокузнецка

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К трехэтажному дому в южной столице Кузбасса минувшим вечером съехались пожарные, чтобы потушить огонь, охвативший жилье во время приготовления пищи.

В воскресенье, 5 июня, в 19:42 пожарные получили сигнал о возгорании в одной из квартир трехэтажного дома на улице Ленина. На тушение были направлены 18 человек на семи автоцистернах. До их прибытия самостоятельно покинули опасное строение пять человек, еще семь были спасены из окна на третьем этаже и трое спущены со второго яруса, а четверых удалось вывести на улицу через подъезд.

– На момент прибытия первого подразделения из окна на первом этаже шел густой дым, а в подъезде сильное задымление. В результате обгорела мебель, бытовая техника, натяжной потолок. Общая площадь 29 "квадратов", – уточнили AVOKADO в ГУ МЧС по Кузбассу.

Ликвидировать пламя удалось только в 20:10 по местному времени. Причина возникновения огня – бытовая неосторожность при приготовлении пищи.

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