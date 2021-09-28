Пригородные поезда в Кузбассе будут ездить иначе несколько дней

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Расписание некоторых пригородных поездов в Кемеровской области изменится в ближайшее время. Корректировки будут действовать несколько дней.

С 30 сентября по 5 октября поезда, которые курсируют по направлению

Новокузнецк – Белово будут прибывать и отбывать в иное время. Данная мера принята в связи с проведением ремонтных работ на перегоне Зеньково – Спиченково.


Транспортники АО "Кузбасс-Пригород" отметили, что поезда временно начнут ездить по следующему расписанию:

  • №6934 сообщением Артышта-1 – Новокузнецк, отправление в 05:23 (на 24 минуты позже), прибытие в 07:42 (на 26 минут позже);
  • №6936 сообщением Белово – Новокузнецк, отправление в 06:38 (без изменений), прибытие в 10:29 (на 2 минуты позже);
  • №6942 сообщением Артышта-2 – Новокузнецк, отправление в 15:17 (на 2 минуты раньше), прибытие в 17:41 (без изменений);
  • №6943 сообщением Новокузнецк – Белово, отправление в 05:57 (без изменений), прибытие в 09:55 (на 9 минут позже);
  • №6941 сообщением Новокузнецк – Артышта-2, отправление в 12:31 (на 5 минут раньше), прибытие в 14:53 (без изменений);
  • №6933 сообщением Новокузнецк – Белово, отправление в 17:57 (без изменений), прибытие в 21:48 (на 5 минут позже).

Пассажирам стоит быть внимательными и учитывать новое расписание при планировании поездок.

Да!
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