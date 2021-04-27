Пригородные поезда перейдут на летний график движения с 1 мая в Кузбассе

Как стало известно из официального сообщения организации, по летнему графику в 2021 году начнут ездить 38 пригородных поездов в рабочие дни и 40 – в выходные.

Помимо того, сообщается также и о том, что на железнодорожные пути будут выведены дополнительные электропоезда, которые будут перевозить пассажиров по маршрутам: Новокузнецк – Томусинская, Новокузнецк – Ерунаково, Новокузнецк – Малиновка, Белово – Бочаты, Кемерово – Плотниково, Кемерово – Шишино, Тайга – Томск, Томск – Басандайка и Томск – Асино.

Корректировки были внесены и в периодичность курсирования поездов. Так, с другим временем начнут ходить составы в направлениях: Кемерово – Юрга-2, Юрга-2 – Тайга, Тайга – Болотная, Новокузнецк – Белово, Белово – Артышта-2.

Указанные изменения также вступят в силу уже с 1 мая и продлятся до окончания летнего периода.

Сотрудники организации призывают пассажиров внимательнее планировать свои поездки, ориентироваться на расписание, учитывая различные изменения, которые вносятся в него.