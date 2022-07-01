Приехавший на похороны кемеровчанин устроил стрельбу в кузбасском пгт

Инцидент произошел на центральной площади пгт Новый Городок в Белове. К местному жителю подошел неизвестный, который попросил отвезти его в микрорайон 8 марта. Когда 20-летний автомобилист отказался, мужчина достал карабин, выстрелил в воздух, а затем направил ствол в сторону молодого человека и повторил требование. Юноша испугался и доставил злоумышленника до нужного места. Кузбассовец заплатил водителю за поездку 1 000 рублей и скрылся.

Правоохранители задержали стрелявшего и доставили в отдел. Выяснилось, что 30-летний кемеровчанин приехал в поселок на похороны бабушки. При этом стрелок зарегистрировал карабин лишь в мае текущего года. Оружие было изъято и направлено на экспертизу, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

В отношении кемеровчанина возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Ему грозит до семи лет лишения свободы.