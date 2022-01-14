Приехавший к клиентке доставщик пиццы в Кемерове стал жертвой грабителей

В одну из доставок еды ночью поступил заказ от девушки на 3 пиццы. Перед входом в указанный по адресу подъезд на курьера напали двое 22-летних парней. Они же и сделали заказ, использовав личные данные чужого человека.
- Курьер привез заказанные изделия в назначенное время, но вместо заказчицы из подъезда выбежали два злоумышленника, оттолкнули его на землю, забрали продукты и скрылись, сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.
Общая сумма ущерба составила шесть тысяч рублей.
Молодым людям грозит до семи лет лишения свободы.
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