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Приехавшие за живым человеком похоронщики шокировали кузбассовцев

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Жители Кемеровской области возмутились работником ритуальных услуг, который приехал к родственникам живого пенсионера.

Жительница города Белово рассказала в социальных сетях, что ее дедушке стало плохо. Родные вызвали пенсионеру скорую, однако, якобы еще до прибытия медиков, к кузбассовцам приехала сотрудница похоронной службы.

– Есть ли предел человеческой алчности?! <...> К живому человеку, который умирать в целом и не собирался, слава Богу! Честно, мы были в таком шоке, что слов не нашлось. Узнав что ее услуги не требуются, она удалилась, – сообщила беловчанка в одном из пабликов "ВКонтакте".

Комментаторы возмутились поведением похоронщиков и отметили, что якобы также встречали работников похоронных бюро, которые появлялись в доме раньше, чем экстренные службы.


Ранее кузбассовцы рассказали о том, что похоронщики "чуть не подрались" у них на глазах.

Да!
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