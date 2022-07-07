Приехавшие за живым человеком похоронщики шокировали кузбассовцев

Жительница города Белово рассказала в социальных сетях, что ее дедушке стало плохо. Родные вызвали пенсионеру скорую, однако, якобы еще до прибытия медиков, к кузбассовцам приехала сотрудница похоронной службы.

– Есть ли предел человеческой алчности?! <...> К живому человеку, который умирать в целом и не собирался, слава Богу! Честно, мы были в таком шоке, что слов не нашлось. Узнав что ее услуги не требуются, она удалилась, – сообщила беловчанка в одном из пабликов "ВКонтакте".

Комментаторы возмутились поведением похоронщиков и отметили, что якобы также встречали работников похоронных бюро, которые появлялись в доме раньше, чем экстренные службы.

Ранее кузбассовцы рассказали о том, что похоронщики "чуть не подрались" у них на глазах.