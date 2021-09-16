Вечером в среду, 15 сентября, около 21:10 по местному времени в кузбасской столице в районе улицы Мичурина столкнулись две легковушки. Свидетель предоставил редакции видеозапись с места события, судя по которой на место ДТП прибыли две бригады медиков.

Автор публикации заверил, что в момент аварии на дороге раздался сильный хлопок, а после происшествия никто из водителей на улицу так и не вышел.

– Две иномарки влетели друг в друга, на улице раздался сильный хлопок. На место приехали три скорые и МЧС. После столкновения никто из водителей машин не вышел, – уточнил собеседник интернет-журнала.

При этом в кемеровском ОГИБДД корреспонденту AVOKADO сообщили, что сигнал о столкновении авто стражам порядка не поступал.