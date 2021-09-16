"Приехали три скорые": очевидец сообщил о серьезном ДТП в Кемерове

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Минувшим вечером в столице Кузбасса произошло серьезное дорожное происшествие с двумя легковушками, о чем редакции интернет-журнала AVOKADO сообщили свидетели.

Вечером в среду, 15 сентября, около 21:10 по местному времени в кузбасской столице в районе улицы Мичурина столкнулись две легковушки. Свидетель предоставил редакции видеозапись с места события, судя по которой на место ДТП прибыли две бригады медиков.


Автор публикации заверил, что в момент аварии на дороге раздался сильный хлопок, а после происшествия никто из водителей на улицу так и не вышел.

Две иномарки влетели друг в друга, на улице раздался сильный хлопок. На место приехали три скорые и МЧС. После столкновения никто из водителей машин не вышел, уточнил собеседник интернет-журнала.

При этом в кемеровском ОГИБДД корреспонденту AVOKADO сообщили, что сигнал о столкновении авто стражам порядка не поступал.

Да!
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