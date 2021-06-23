Прибывшие из Египта кузбассовцы получили штраф за несданный тест на COVID-19

Супруги из Кузбасса получили штраф за игнорирование коронавирусных ограничений. Оказалось, что пара вернулась из Египта в Кемеровскую область в начале июня. После путешествия они должны были за три дня пройти тест на COVID-19, что не было сделано. Даже по прошествии указанного срока исследование все равно не было проведено.

Тем не менее кузбассовцы заявили, что не знали о такой необходимости, поскольку не смотрят телевизор и их никто не предупредил. Все документы, которые подписывались ими после возвращения, якобы не были прочитаны.

По информации Мариинского городского суда, путешественники признаны виновными по ст. 6.3. КоАП РФ, получив минимальный штраф (по 7,5 тыс. рублей каждому). Решение суда может быть обжаловано, поскольку не вступило в силу.