Прибывшие из Египта кузбассовцы получили штраф за несданный тест на COVID-19

0
Фото:  

Суд в Кемеровской области оштрафовал вернувшихся с отдыха супругов, которые не прошли обязательный тест на коронавирус, якобы не зная о данной необходимости.

Супруги из Кузбасса получили штраф за игнорирование коронавирусных ограничений. Оказалось, что пара вернулась из Египта в Кемеровскую область в начале июня. После путешествия они должны были за три дня пройти тест на COVID-19, что не было сделано. Даже по прошествии указанного срока исследование все равно не было проведено.


Тем не менее кузбассовцы заявили, что не знали о такой необходимости, поскольку не смотрят телевизор и их никто не предупредил. Все документы, которые подписывались ими после возвращения, якобы не были прочитаны.


По информации Мариинского городского суда, путешественники признаны виновными по ст. 6.3. КоАП РФ, получив минимальный штраф (по 7,5 тыс. рублей каждому). Решение суда может быть обжаловано, поскольку не вступило в силу.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/26306

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined