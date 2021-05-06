Прибрежный магазин в Хабаровском крае оказался снесен во время ледохода

Река Амур вскрылась из-подо льда – вода вышла за пределы берегов. Из-за ситуации, развернувшейся на водоеме, были повреждены: магазин, опора линии электропередачи, а также столб освещения. От первого, как сообщают РИА «Новости», осталась только крыша.

– Пирс не смыло, это где дебаркадер стоит летом, бывший речной вокзал, на пирс немного льдин натолкало, – процитировали собеседника в издании.

Также журналисты СМИ обратились к представителям краевого ГУ МЧС. В ведомстве им рассказали о том, что в 2021 году в Хабаровском крае лед начал «вести себя по-другому». Отмечается, что специалисты ожидают, что уровень воды у села, в котором произошел инцидент, поднимется еще на 1-1,5 метра. Таким образом, получится, что общий уровень воды составит 530-580 сантиметров. При этом, неблагоприятным явлением считается достижение отметки в 400 сантиметров, 500 же уже представляет опасность.

О том, что кто-либо пострадал из-за выхода воды из берегов, не сообщается.