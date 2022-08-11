Приборы будут фиксировать непристегнутые ремни безопасности в Кузбассе

Согласно информации УГИБДД по Кузбассу, в Кемерове и Новокузнецке появились новые приборы для фиксации автомобилистов, которые пренебрегают использованием ремней безопасности. Обработав полученную с устройств информацию, правоохранители будут отправлять нарушителям по почте постановления на оплату штрафа.

В столице региона такие приборы установлены на проспекте Ленина, 98. В Новокузнецке устройства расположены на пересечении проспектов Пионерский, Ермакова и улицы Тольятти. За неиспользование ремней безопасности водителем и пассажирами предусмотрен штраф в размере 1 000 рублей.

Госавтоинспекция Кемеровской области призывает кузбассовцев использовать ремни безопасности. Согласно исследованиям, это помогает снизить вероятность гибели в ДТП.