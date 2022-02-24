Президент Украины заявил о разрыве дипломатических отношений с Россией

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Глава Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна прекращает дипломатические отношения с Российской Федерацией.

Сегодня, 24 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Украина разрывает дипломатические отношения с Россией. Соответствующее решение он озвучил на брифинге.

‒ Мы разорвали дипломатические отношения с Россией, ‒ передает слова Зеленского ТАСС.

При этом МИД Украины отправил президенту запрос на прекращение дипломатических отношений с РФ еще 22 февраля.


Напомним, что президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбасса. Владимир Зеленский сообщил о введении режима военного положения в Украине.


Российский погранпункт подвергся обстрелу со стороны Украины. Глава субъекта РФ рассказал о разрушениях из-за упавших снарядов.

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