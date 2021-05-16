Президент РФ выдвинул кандидатуру чиновника из Красноярска на должность прокурора Кузбасса

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Владимир Путин выдвинул кандидатуру замглавы прокуратуры Красноярского края на руководящую должность кузбасского надзорного органа.

Так, предложения от президента РФ занять освободившееся после ухода Павла Бухтоярова место прокурора Кемеровской области поступило заместителю главы прокуратуры Красноярского края Александру Блошкину, сообщает "МК в Кузбассе".


Отмечается, что Блошкин – выпускник юрфака вуза в Омске. До завершения обучения в университета он устроился на должность помощника прокурора, а через 20 лет, в 2013 году, стал заместителем прокурора Красноярского края.


Сейчас он занимает должность первого заместителя главы прокуратуры региона.

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