Президент РФ рассмотрит вопрос о создании двух городов-миллионников в Кузбассе

Глава Кемеровской области заявил о намерении снести дома в кварталах частных секторов и возвести на их месте новые современным многоэтажные жилые строения. По его мнению, такое решение сделает Кузбасс привлекательным для жизни граждан, а также позволит привлечь молодежь в регион. О его планах стало известно из стенограммы беседы с президентом РФ Владимиром Путиным, опубликованной на сайте Кремля.

Кроме того, губернатор в ходе разговора Сергей Цивилев добавил, что развитие инфраструктуры на территории шахтерского края уже дошло до того уровня, чтобы города могли претендовать на звания миллионников.

Однако реализация задумки Цивилева на деле может оказаться задачей не простой. Для начала удаления частных домов необходимо получить разрешение от каждой семьи, а после уничтожения, предоставить им новое жилье, заключил Путин.