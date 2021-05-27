Президент РФ поручил присвоить имена космонавтов аэропортам в Кемерове и Новокузнецке

Указ "О присвоении аэропортам имен лиц, имеющих заслуги перед Отечеством" президент России Владимир Путин подписал 26 мая. Из текста документа следует, что имена космонавтов Алексея Леонова и Бориса Волынова закреплены за аэропортами Кемерова и Новокузнецка на федеральном уровне.

Однако аэропорты двух кузбасских городов получили имена космонавтов ранее. Так, именем Алексея Леонова в 2012 году был назван кемеровский международный аэропорт, а имя Бориса Волынова в 2018 году новокузнецкий.