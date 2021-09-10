Президент РФ одобрил присвоение Кемерову звания "Город трудовой доблести"

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Почетное звание "Город трудовой доблести" будет присвоено кузбасской столице. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подпишет в ближайшее время.

В четверг, 9 сентября, Владимир Путин в ходе заседания организационного комитета "Победа" заявил, что федерального звания удостоятся 12 городов России, среди которых присутствует столица Кузбасса. Указ о присвоении звания он подпишет в ближайшее время. При этом Путин отметил, что со временем список городов будет расширяться.


В настоящее время в перечень городов, которые получат звание, вошли Оха (Сахалинская область), Ступино (Подмосковье), Кострома, Лысьва (Пермский край), Сызрань (Самарская область), Мончегорск (Мурманская область), Воркута (Республика Коми), Алдан (Якутия), Бологое (Тверская область), Чита, Дзержинск (Нижегородская область) и Кемерово, сообщает ТАСС.

— Столица Кузбасса, Кемерово, за годы войны в разы увеличила выпуск важнейшей продукции, и сейчас является одним из индустриальных центров России, — сказал Путин.

Напомним, голосование за присвоение Кемерову звания "Город трудовой доблести" по инициативе губернатора Сергея Цивилева стартовало еще в мае. В прошлом году этого звания удостоился Новокузнецк, городские власти пообещали установить соответствующую стелу до конца текущего года.

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