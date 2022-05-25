Президент РФ назначил новых судей в Кузбассе

На официальном портале правовой информации вышел указ президента РФ Владимира Путина "О назначении судей федеральных судов". Согласно документу, в Кузбассе свои должности заняли 13 новых судей.

Так, на шестилетний срок председателем Центрального районного суда Прокопьевска стала Анастасия Буланая, а председателем Рудничного районного суда этого же города – Ирина Семерикова. Председателем Анжеро-Судженского городского суда стала Елена Степанцова, а заместителем председателя Осинниковского городского суда – Елена Крыжко. Должность председателя Тяжинского районного суда заняла Евгения Яхонтова, а председателем Яйского районного суда стал Виктор Ильченко.

Судьями Кемеровского областного суда стали Наталья Улько, Ольга Борисенко, Наталья Колосовская, Андрей Кузнецов и Дмитрий Бунтовский. Судьей Арбитражного суда области стала Анна Коптева.

В Новоильинском районном суде Новокузнецка на должность судьи назначена Екатерина Спицына.

Напомним, что в конце марта 2022 года Владимир Путин поставил на должность в Кузбассе четырех судей.