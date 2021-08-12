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Президент РФ наградил завоевавших олимпийские медали кузбассовцев

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Представившие Кемеровскую область на Играх в Японии спортсмены получили от президента России Владимира Путина награды.

Из указа Владимира Путина следует, что забравшему олимпийское золото по вольной борьбе Заурбеку Сидакову из шахтерского края от главы государства достался Орден Дружбы. Гимнастка Анастасия Ильянкова и волейболист Игорь Кобзарь, завоевавшие серебро, получили Ордена "За заслуги перед Отечеством I степени", а боксер Глеб Бакши, получивший бронзу, удостоился Ордена "За заслуги перед Отечеством II степени".

– Награды присуждены за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на Играх XXXII Олимпиады в Токио, – следует из текста документа.

Ранее редакция AVOKADO сообщала, что все представители Кузбасса завершили Олимпийские игры с медалями.

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