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Превратившие хвойный лес в помойку строители разозлили кузбассовцев

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В кузбасском городе хвойный лес превратился в помойку из-за небрежного отношения человека к природе. О нарушителях, скидывающих свои отходы "на халяву" в неположенном месте, местные граждане рассказали в Сети.

По данным автора публикации, речь идет о территории у хвойного леса по улице Диагональная в Прокопьевске. В один из дней рассказчица обнаружила, что на земле неизвестные разбросали строительные отходы. Женщина предположила, что хозяева мусора скинули хлам в лесистой местности из-за желания сэкономить, избавиться от ненужного "на халяву".

И застать то их не получается ни кому из знакомых, видать ночью экологию "улучшают". Мне то вот фиолетово, я в другом месте живу, а люди рядом с этим лесом могут офигеть внезапно, когда вся эта дрянь начнет самовоспламеняться, сокрушилась интернет-пользователь.

Очевидец также поинтересовалась у жителей шахтерского края о наиболее эффективном методе для борьбы с подобными "вредителями". С ее слов, она "все детство шныряла по этому лесу" и сейчас не хочет его терять, допускать ситуации, когда земля приобретет статут несанкционированной мусорной свалки.


В ответ аудитория посоветовала гражданке писать жалобу в местную администрацию, полицию, но самым эффективным способом для разрешения проблемы, по мнению комментаторов, может оказаться личное обращение к природоохранному прокурору.

Фото: ВКонтакте / "Прокопьевск.ру"

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