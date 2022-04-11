Превратившие хвойный лес в помойку строители разозлили кузбассовцев

По данным автора публикации, речь идет о территории у хвойного леса по улице Диагональная в Прокопьевске. В один из дней рассказчица обнаружила, что на земле неизвестные разбросали строительные отходы. Женщина предположила, что хозяева мусора скинули хлам в лесистой местности из-за желания сэкономить, избавиться от ненужного "на халяву".

– И застать то их не получается ни кому из знакомых, видать ночью экологию "улучшают". Мне то вот фиолетово, я в другом месте живу, а люди рядом с этим лесом могут офигеть внезапно, когда вся эта дрянь начнет самовоспламеняться, – сокрушилась интернет-пользователь.

Очевидец также поинтересовалась у жителей шахтерского края о наиболее эффективном методе для борьбы с подобными "вредителями". С ее слов, она "все детство шныряла по этому лесу" и сейчас не хочет его терять, допускать ситуации, когда земля приобретет статут несанкционированной мусорной свалки.

В ответ аудитория посоветовала гражданке писать жалобу в местную администрацию, полицию, но самым эффективным способом для разрешения проблемы, по мнению комментаторов, может оказаться личное обращение к природоохранному прокурору.