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Превратившаяся в свалку остановка вынудила кемеровских пенсионеров сбежать во двор

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В столице Кузбасса на месте автобусной остановки местные жители обнаружили заваленную мусором территорию. По словам возмущенной читательницы, ранее рабочие снесли павильон и убрали лавочки, а теперь же участок более полугода выглядит бесхозным.

Жительница областного центра рассказала интернет-журналу AVOKADO о проблемной остановке на Южном у дома №2Б по улице 1-я Линия. Возмущение кемеровчан вызывает то, что фактически транспорт там останавливается, но никакого павильона, лавочек или соответствующего знака нет, а вместо всего вышеперечисленного по территории разбросан мусор.


Горожанка также указала, что ранее на обозначенном участке находился кирпичный магазин и павильон, который позволял пассажирам спрятаться от дождя, а пенсионерам отдохнуть на скамейках, однако, по неизвестным для людей причинам, уточнила собеседница, его решили уничтожить, но вот делать что-либо новое не захотели. В таком виде территория стоит с зимы текущего года.

Стоишь и не понимаешь, остановка это или ли же просто какая-то помойка. Также грустно смотреть на бабушек, которым тяжело стоять на ногах, и для отдыха они разбежались кто куда смог. Одна, например, сидела на площадке у ближнего дома, а вторая присела на сумку, – заявила девушка.

На предоставленных редакции кадрах видно, что обсуждаемый участок действительно выглядит неухоженным, захламленным. Чтобы выяснить, почему остановка на протяжении долгого времени пребывает в таком состоянии, корреспондент AVOKADO обратился в кемеровскую мэрию, где пообещали предоставить информацию, но позже.

Да!
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