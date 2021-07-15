Преступники в России начали пользоваться усовершенствованной схемой мошенничества

Общаясь со своей жертвой по мобильному, мошенник начинает убеждать человека в том, что его банковский счет находится в опасности, а деньги, для их сохранения, необходимо перевести на некий «безопасный» счет. После того, как преступнику удается убедить своего собеседника в наличии несуществующей опасности, он предлагает ему, кроме перевода средств, обратиться к «личному страховому агенту», который на самом деле является подельником обманщика. «Специалист» банка называет имя, а также номер сообщника и просит позвонить ему. Второй же «сотрудник» подтверждает слова первого, пишут «Известия» со ссылкой на исследование сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI.

Кроме того, как изданию отметил начальник отдела по противодействию мошенничеству центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов, зафиксировано было и существование видоизмененной схемы обмана, согласно которой мошенники предлагают перевести деньги не на «безопасный» счет, а на счет самого представителя Агентства по страхованию вкладов (ВКС).