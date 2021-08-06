Преступник украл все деньги с карты желавшего уехать из Прокопьевска кузбассовца

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Планируя добраться до Кемерова, прокопчанин воспользовался сервисом для поиска попутчиков, где нашел подходящую поездку, за которую «заплатил» крупную сумму.

К полицейским в Прокопьевске с заявлением о краже обратился 20-летний горожанин. По словам парня, неизвестный похитил с его банковского счета более 18 тысяч рублей.


Разбираясь в обстоятельствах «исчезновения» денег, правоохранители установили, что обратившийся ранее забронировал поездку в Кемерово на сервисе, специализирующимся на поиске попутчиков. Одновременно с этим ему на телефон пришло СМС, в котором находилась сторонняя ссылка якобы для оплаты за бронирование места и оказания самих услуг. Парень перешел по ней, там ввел реквизиты своей банковской карты, а уже после этого он обнаружил, что с его счета были списаны все средства.


Силовики организовали поиски злоумышленника. По факту было возбуждено уголовное дело по статье о краже. Вору грозит до шести лет заключения в местах лишения свободы.

Да!
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