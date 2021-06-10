Преступник скрылся от полицейских в Кузбассе

Сотрудники пресс-службы главка кузбасского МВД сообщили об объявлении в уголовный розыск 25-летнего горожанина. Ищут полицейские беловского района региона Юдицкого Максима Андреевича 09.11.1995 года рождения за совершение преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Сейчас он скрывается от полицейских. Отмечается, что заочно ему уже был назначен арест.

Обращаясь к жителям Кемеровской области, правоохранители просят граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении преступника, сообщить ее по номерам телефонов: 8-(38452)-6-89-95, 8-913-418-85-05 или «02» – «102» с сотового.

Полицейские гарантируют анонимность.