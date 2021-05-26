Преступная деятельность наркозависимой горожанки и "колбасного вора" попала на камеры кемеровских магазинов

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Двоих горожан в областном центре Кузбасса подозревают в совершении серии краж из разных торговых точек города. Предполагается, что один из них воровал колбасу, а вторая – косметику.

Работники различных сетевых магазинов в Кемерове начали жаловаться на пропажу товара. Неизвестные воровали в магазинах средства для макияжа и продукты.


В ходе разбирательств по обращениям полицейские проверили камеры в магазинах и выяснили, что в продуктовых орудовал мужчина - он забирал с полок колбасу и выходил, не оплачивая ее, покидал помещения с продуктами. Общая сумма ущерба, причиненная его деятельностью, составила 13 тысяч рублей. Второй вид продукции – косметику – похищала девушка. Ей удалось пронести мимо кассы товара на 8 тысяч рублей.


Личности подозреваемых были установлены. Оказались, что к совершенным преступлениям могут быть причастны 39-летний рецидивист и 29-летняя ранее неоднократно судимая кемеровчанка, имеющая наркозависимость.


Оказалось, что горожанин всю краденную продукцию ел, а женщина – продавала, чтобы выручить средства на приобретение запрещенных веществ.


В отношении обоих были возбуждены по три уголовных дела о краже. Теперь им грозит до двух лет лишения свободы.

Фото/видео: Пресс-служба ГУ МВД Кузбасса

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