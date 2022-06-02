Ленинск-кузнечане заявили, что вчера, 1 июня, у одного из торговых центров был замечен мужчина, который подходил знакомиться к девушкам. При этом, по словам кузбассовцев, его внимание было обращено и к несовершеннолетним. После отказа он якобы начинал преследовать горожанок.

‒ ...мужчина подходил ко всем девушкам (которым нету даже 18) предлагает познакомиться, когда ему отказывают, начинает преследовать девушек. <...> Очень страшный и подозрительный человек (стиль сохранен ‒ прим. ред.), ‒ сообщили очевидцы.

Кроме того, горожане предположили, что данный мужчина уже был замечен ранее в городе Белово и действовал "по той же схеме". Некоторые комментаторы рассказали, что и сами сталкивались с этим человеком.

‒ "Часто бывал <...> на текстильщиков 4, честно после работы было страшно выходить! Не понимает нечего", " Он уже очень давно так подходит и знакомится", "Он ко мне подходил с такой же просьбой еще в октябре" (стиль сохранен ‒ прим. ред.), ‒ заявили пользователи Сети.

Корреспонденту AVOKADO в ГУ МВД России по Кемеровской области сообщили, что подобный сигнал к ним не поступал.