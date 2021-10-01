Преподаватели МГУ угрожали отчислить девятилетнюю студентку

По словам отца девятилетней студентки МГУ, работники вуза в большинстве своем отказались подстраиваться под возрастные особенности его дочери, каким-либо образом менять программу и помогать ей осваивать предметы раньше ее одногруппников.

- Ничего вам не будем давать, вы не можете уйти вперед <...> У вас будет контроль посещаемости, у вас будут проблемы, мы вас отчислим за непосещаемость, - рассказал мужчина о позиции преподавателей, его цитирует Lenta.ru.



Он пояснил, что девочка изучает материал быстрее, чем другие студенты, при этом выстроить ее обучение так, чтобы у нее была стопроцентная посещаемость, ее родители не могут. Москвич также считает, что в их ситуации на формальности можно было бы “закрыть глаза”.

Вместе с тем он подчеркнул, что руководство факультета психологии, на котором учится студентка, не видит причин для ее отчисления.